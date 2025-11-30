قبل الانطلاق.. براون: راقبوا فيرستابن

توقّع زاك براون، رئيس فريق ماكلارين، انطلاقة قوية في سباق جائزة قطر الكُبرى للفورمولا 1 الرئيس، بين ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، ولاندو نوريس وأوسكار بياستري، نجمَي ماكلارين.

وقال براون لـ«F1 TV»، في تصريحات صحافية، قبل بدء السباق الرئيس، الأحد، على حلبة «لوسيل الدولية» في الدوحة، العاصمة القطرية، نقلها موقع «موترسبورت» العالمي، المتخصص في رياضة المحركات: «بالتأكيد، تعلمون أنَّ فيرستابن سيُحاول انتزاع الصدارة في المنعطف الأوّل، لذا لن أضيّع انطلاقة السباق».

وتأهّل فيرستابن ثالثًا، خلف بياستري ونوريس، وفي حال بقيت تلك المراكز على حالها في السباق، فسيخرج فيرستابن حسابيًّا من دائرة المنافسة على اللقب، بينما في حال فاز بياستري فسينقل المعركة الداخليّة إلى الجولة الختاميّة في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية.

بدوره، أوضح هيلموت ماركو، مستشار ريد بُل، أنَّ حضور فيرستابن يُربك السائقين، مضيفًا: «عندما تعلم أنَّ ماكس بجوارك، فإنّ أغلب السائقين يُصبحون متوتّرين».

وينطلق السباق الرئيس لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، الأحد، عند الـ07:00 مساءً بالتوقيّت المحلي، على حلبة «لوسيل الدولية».