الإثنين.. الأخدود يدشن معسكر دبي

يصل فريق الأخدود الأول لكرة القدم، الأحد، إلى دبي للدخول في معسكر إعدادي خلال فترة التوقف الجارية حاليًا والمتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب «فيفا 2025»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المعسكر سينطلق رسميًا، الإثنين، ويتخلله تدريبات على فترتين، صباحية ومسائية، يخضع خلاله اللاعبون إلى رفع المخزون اللياقي، مع تطبيق بعض الطرق الفنية، على أن تحدد إدارة الكرة لاحقًا، موعدًا لمواجهتين تجريبيتين ضمن برنامج المعسكر.

وكان لاعبو الأخدود، وصلوا صباح الأحد إلى جدة، قادمين من نجران، قبل المغادرة من مطار الملك عبد العزيز الدولي نحو الإمارات.

ويحتل الأخدود المرتبة الـ 15 في دوري روشن السعودي، برصيد 5 نقاط حققها من فوز واحد وتعادلين و6 هزائم، فيما ودع مسابقة كأس الملك بعد الخسارة في ثمن النهائي أمام الهلال 0ـ1.