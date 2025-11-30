منح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة لمدة أسبوع، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب في الدوحة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن يايسله ينتظر قرار الوداد المغربي، بشأن خوض مواجهة تجريبية في جدة في فترة التوقف.

ووضعت قرعة دور الأربعة لكأس الملك، الأحد، الأهلي أمام الهلال في جدة، بعد فوزه على القادسية بركلات الترجيح 5-4.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة في دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة، فيما يقف في المركز الرابع في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 10 نقاط.