مدرب تونس: طموحنا اللقب.. ولانا: الشباب سلاحنا

أكد سامي الطرابلسي، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، أن طموح «نسور قرطاج» هو إحراز اللقب وذلك قبيل مواجهة المنتخب السوري، الإثنين، في افتتاح كأس العرب في قطر.

ويلتقي المنتخبان ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا قطر المضيفة وفلسطين اللذين يلتقيان في المباراة التالية.

وقال الطرابلسي: «هدفنا المنافسة ونيل اللقب، لكن قبل ذلك نواجه المنتخب السوري الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ومعروف بالروح القتالية وننتظر دعم الجماهير التونسية».

من جهته، قال فرجاني ساسي قائد المنتخب: «عازمون على تقديم بطولة كبيرة والظهور بالمستوى الذي يشرف الكرة التونسية، ونحن نثق بالدعم الكبير لجماهيرنا ونتطلع لإسعادهم».

وبدوره، قال الإسباني خوسيه لانا مدرب المنتخب السوري: «نحن في وضعية جيدة ونحن سعداء بالحالة الإيجابية لمنتخبنا».

وتابع: «نحن أمام فرصة جيدة لمواجهة منافس جديد ومختلف، لدينا عدد كبير من اللاعبين الشباب والجميع يطمح لتمثيل المنتخب بأفضل صورة ونعوّل عليهم كونهم يملكون قدرات جيدة وبالتالي عليهم اكتساب المزيد من الخبرات».