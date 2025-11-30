«الشياطين» ينتصرون.. وزيركزي ينهي الصيام

سجّل الهولندي جوشوا زيركزي، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الهدف الأول في الدوري الممتاز، منذ نحو العام، قبل أن يحرز مايسون ماونت، هدف الفوز ليقودا «الشياطين» لتعويض تأخره أمام مضيفه كريستال بالاس 2-1 ضمن الجولة الثالثة عشرة، الأحد.

ومنح الفرنسي جان فيليب ماتيتا التقدم لكريستال بالاس في الشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن يردّ الفريق الأحمر في الثاني بهدفين لزيركزي، وماونت.

وأوقف يونايتد مسلسل نزيف النقاط، وحقّق فوزه الأول في أربع مباريات، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، متجاوزًا منافسه كريستال بالاس، الذي تجمّد رصيده عند 20 في المركز السابع.

وعانى زيركزي من تراجع كبير في الأداء، إذ لم ينجح في هزّ الشباك في الدوري منذ لقاء إيفرتون ديسمبر 2024. كذلك، بقي المهاجم الهولندي من دون تسجيل أيّ هدف لـ 24 مباراة متتالية في الدوري، ما زاد من حدة الانتقادات تجاهه بعد انضمامه من بولونيا الإيطالي في عام 2024 مقابل 47.7 مليون دولار.

ومرّ ماونت أيضًا بفترة عصيبة تخللتها سلسلة من الإصابات منذ انضمامه من تشيلسي، ليحرز الأحد هدفه الثاني فقط الموسم الجاري.

وبعد الهزيمة أمام إيفرتون المنقوص «1-0» الإثنين الماضي، تمكن يونايتد من تحقيق فوزه الأول منذ أكتوبر الماضي، مانحًا البرتغالي روبن أموريم، مدرب الفريق متنفسًا.

من جهته، تلقى بالاس خسارته الأولى على ملعب «سيلهورست بارك» في الدوري منذ 15 فبراير الماضي.