كانو: الديربي الخليجي صعب.. وانتظروا أبو الشامات

يعد العماني أحمد مبارك المحيجري، الشهير بـ «أحمد كانو»، أحد أبرز نجوم الكرة في بلاده.

وتنقل كانو بين العديد من الأندية الخليجية، مثل الريان القطري والعين الإماراتي والأهلي السعودي، ومثَّل منتخب بلاده في مختلف المنافسات مثل كأس الخليج وكأس آسيا وتصفيات كأس العالم.

«الرياضية» التقت مع الدولي العماني السابق، الذي تحدث عن كأس العرب في قطر، والمنتخبات المشاركة في البطولة وترشيحاته للقب ومواجهة منتخب بلاده أمام الأخضر، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى.

في البداية، كيف ترى نسخة 2025 من بطولة كأس العرب؟

هي تجمع عربي كبير، وعلى المستوى الفني البطولة العربية تطوَّرت بشكل كبير، وهي جاذبة للجماهير، وستكون أقوى نسخة عربية بحكم التنظيم المميز من دولة قطر صاحبة الخبرة الكبيرة بالتنظيم والبنية التحتية للملاعب، كما لا ننسى أن أغلب المنتخبات مشاركة بالأساسي، وبالتالي ستكون المنافسة شرسة.

ما الفائدة المكتسبة للمنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم؟

هناك فوائد كبيرة بغض النظر عن النتائج، فالاحتكاك مع منتخبات مختلفة فنيًّا خاصة التي تأهلت إلى المونديال سيسهم في رفع مستوى الأداء والخبرة والاستعداد أيضًا للمنتخبات، لهذا سنرى منافسات شرسة أشبه بمونديال مصغر.

كيف ترى مواجهة عمان والسعودية الثلاثاء في الجولة الأولى؟

أتوقع مباراة صعبة للغاية، وعلى الورق وحسب التصنيف السعودية أفضل، وهي تمتلك لاعبين ذوي خبرة كبيرة، وأبرزهم سالم الدوسري، كما أنه منتخب تعوَّد على الضغوطات، ولكن الديربيات الخليجية صعبة، والمواجهات الأخيرة بين السعودية وعمان أثبتت أنَّ الأحمر نتائجه إيجابية.

مَن المنتخب المرشح للفوز بالبطولة؟

أرشح المنتخبات صاحبة التصنيف الأعلى مثل السعودية وقطر والجزائر والمغرب ومصر، ولكن من سيحقق البطولة سيتحدد بعد مباريات المجموعات.

لاعب عماني تتوقع بروزه في البطولة العربية؟

منتخب عُمان حاليًّا يعتمد على الجماعة، وهذه هي قوّته. وأتمنى أن يبرز لاعبون جدد، وأن يمنح المدرب فُرَصًا للاعبين شباب موهوبين.

على صعيد المنتخب السعودي، مَن الوجه الذي ترجح تألقه؟

أعتقد أنَّ صالح أبو الشامات سيكون له حضور لافت في هذه البطولة.

عمان يواجه منتخبين تأهلا إلى كأس العالم هما السعودية والمغرب.. ما تعليقك؟

لدينا مدرب كبير هو البرتغالي كارلوس كيروش، يعرف كيف يلعب مع منتخبات كبيرة مثل السعودية والمغرب وتكتيكيًّا منظم ولديه خبرة كبيرة.

من خلال حضورك السابق في الدوريات الخليجية، من أقرب اللاعبين لك؟

لدي الكثير من الأصدقاء من مختلف المنتخبات، ولكن في السعودية هناك تيسير الجاسم وياسر القحطاني وكامل الموسى.

ماذا ينقص الكرة العمانية؟

التركيز على صناعة دوري قوي يسهم في تطور المنتخب، ونحن فخورون بكل ما تؤديه السعودية اليوم رياضيًّا بعد استقطاب أهم نجوم العالم حتى بات الدوري السعودي مشاهدًا عالميًّا، وهذا فخر لنا، وأتمنى من المسؤولين العمانيين الاستفادة من هذه التجربة.