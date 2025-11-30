الإطالة قبل أم بعد؟!

تُعتبر تمارين الإطالة من العناصر الأساسية في أي برنامج رياضي، سواء كنت محترفًا أو مجرد رياضي هاوٍ، إن هذه التمارين تلعب دورًا حيويًا في تحسين الأداء الرياضي وتقليل خطر الإصابات.

ما هي تمارين الإطالة؟

تمارين الإطالة هي مجموعة من الحركات التي تهدف إلى تحسين مرونة العضلات والمفاصل، تتضمن هذه التمارين تمديد العضلات لفترات معينة، مما يساعد في زيادة نطاق الحركة والتحكم في العضلات، تُقسم تمارين الإطالة إلى نوعين رئيسين: الإطالات الديناميكية، التي تُمارس قبل النشاط البدني، والإطالات الثابتة، التي تُمارس بعده.



عندما نقوم بنشاط بدني تكون العضلات في حالة توتر، هُنا تأتي أهمية تمارين الإطالة الديناميكية، تساعد هذه التمارين على تنشيط العضلات وزيادة تدفق الدم إليها، مما يُهيئ الجسم للتمرين، فعلى سبيل المثال يمكن أن تشمل تمارين الإطالة قبل التدريب تحريك الذراعين والساقين بطريقة تجعل الجسم يستعد للنشاط البدني.

تساهم هذه التمارين في تحسين الأداء الرياضي، حيث تجعل الجسم أكثر انسيابية وقدرة على التكيف مع مختلف الحركات. ببساطة، إن الإطالة الديناميكية تُعتبر بمثابة «مقدمة» للجسد قبل البدء في التدريبات المكثفة.

بعد الانتهاء من التدريب، تصبح تمارين الإطالة الثابتة ضرورية، تساعد هذه التمارين على استعادة العضلات إلى حالتها الطبيعية بعد الضغط البدني، مما يقلل من الشد العضلي والتوتر، علاوة على ذلك، يُسهم الإطالة بعد التمرين في تحسين مرونة العضلات، مما يمكنها من التعافي بشكل أسرع.

تقلل الإطالة الثابتة أيضًا من فرص الإصابة، فعندما نصلب العضلات بعد التدريب، فإن ذلك يزيد من احتمال ظهور آلام في العضلات أو إصابات بسيطة، لذا، ممارسة هذه التمارين تُعتبر وسيلة فعّالة للتقليل من تلك المخاطر.

تعتبر تمارين الإطالة أيضًا مفيدة لتحسين التركيز الذهني، فهي تمنح الرياضيين لحظات من الهدوء والتركيز أثناء الانتقال بين التمارين، مما يمكنهم من تحقيق التوازن النفسي المطلوب.

إلى جانب ذلك، تقوم تمارين الإطالة بتوفير شعور عام بالراحة والاسترخاء، مما يُسهم في تحسين الموقف العام للجسد.

لا يبقى إلا أن أقول:

تعتبر تمارين الإطالة قبل وبعد النشاط البدني ضرورية لتعزيز الأداء الرياضي وتقليل مخاطر الإصابات، من خلال إدماجها في روتينك الرياضي، يمكنك أن تضمن لنفسك تجربة أفضل وأكثر أمانًا أثناء ممارسة الأنشطة البدنية. لذلك، لا تهملها، واجعلها جزءًا من حياتك اليومية وعند ممارسة أي نشاط بدني.



هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك، وشكرًا لك.