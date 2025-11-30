آل الشيخ يلتقي الخليفي ويحضر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1

التقى المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، مساء الأحد، القطري ناصر الخليفي، رجل الأعمال، في الدوحة، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتزامنت الزيارة مع حضور المستشار تركي آل الشيخ انطلاقة جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 في حلبة لوسيل، التي تُعد واحدة من أبرز محطات البطولة العالمية.

وشهد اللقاء استقبالًا خاصًا من ناصر الخليفي، رجل الأعمال، للمستشار، وسط أجواء عكست عمق العلاقات الأخوية بينهما.

وكان المستشار نشر عبر حسابه في منصة «إكس» صورًا من الزيارة، قائلًا: «زيارتي لأخي الغالي ناصر الخليفي في قطر.. وحضور بطولة فورمولا 1».

وتعكس الزيارة طبيعة العلاقات الأخوية بين القيادات المؤثرة في قطاعات الترفيه والرياضة في المنطقة، خاصة مع النمو الكبير الذي تشهده تلك القطاعات في دول الخليج العربي خلال الأعوام الأخيرة، واستضافة الدول المجاورة لعدد من أبرز الفعاليات العالمية التي عززت من حضورها الدولي.