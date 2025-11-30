بعد 13 منتخبا.. عمان يلتحق بمنافسي «الأخضر» عربيا

ينضم منتخب عمان الأول لكرة القدم إلى قائمة منافسي «الأخضر» السعودي في كأس العرب، التي تنطلق نسختها الـ 11 الإثنين في قطر.

ولعِب المنتخب السعودي ست نسخٍ من البطولة، واجه خلالها 13 منتخبًا، بينها قطر والكويت والبحرين واليمن والعراق من منتخبات كأس الخليج العربي.

ولحساب المجموعة الثانية، تفتتح كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مشوارها بمباراة عمان، مساء الثلاثاء في الدوحة.

والتقى «الأخضر» كلًّا من منتخبات قطر وفلسطين والكويت ثلاث مراتٍ ضمن كأس العرب، وخاض لقاءين أمام كلٍ من منتخبات المغرب والعراق والبحرين والأردن وسوريا ولبنان، مقابل لقاء واحد أمام مصر والجزائر وليبيا واليمن.

وبعد عمان، يلعب المنتخب أول مباراةٍ في تاريخه أمام جزر القمر، ويختتم المجموعة بمواجهة المنتخب المغربي.

وتُوِّج السعوديون بالكأس عامي 1998 في قطر و2002 في الكويت، ونالوا الوصافة خلف المنتخب المصري في سوريا عام 1992، والمركز الثالث عندما استضافوا البطولة عام 1985.

وعلى عكس المشاركة الماضية، أواخر 2021 في قطر، يدخل رينارد إلى النسخة الـ 11 بالصف الأول من اللاعبين.

وظهر المنتخب في النسخة الـ 10 بالصف الثاني، تحت قيادة جهاز فني مؤقت قاده الفرنسي لوران بونادي مساعد رينارد، وخرج من الدور الأول بعد خسارتين وتعادل.

واستدعى المدرب الفرنسي، الذي عاد إلى مهمّته العام الماضي، 23 لاعبًا لخوض منافسات كأس العرب، على رأسهم القائد سالم الدوسري، أفضل لاعب في آسيا.