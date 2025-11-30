أبطال إفريقيا.. تعادل يحرم الهلال من الصدارة

فرض فريق سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي الأول لكرة القدم التعادل 1-1 على ضيفه الهلال السوداني، الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، متساويًا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المتصدر بفارق الأهداف، فيما حصد سانت إيلوا لوبوبو نقطته الأولى ليظل في المركز الأخير.

واستهل الهلال مشواره في دور المجموعات بالفوز 2-1 على ضيفه مولودية الجزائر.

ومنح عبد الرازق عبد الرؤوف «روفا» الهلال التقدم في الدقيقة 11، بعدما مرر آداما كوليبالي الكرة إلى عبد الرحمن غربال الذي أطلق تسديدة حاول حارس أصحاب الأرض التصدي لها، قبل أن ينقض روفا على الكرة المرتدة ويسجل من مسافة قريبة.

وأدرك سانت إيلوا لوبوبو التعادل في الدقيقة 80 عن طريق راموس كاشالا، الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا إخفاق دفاع الهلال في تشتيت الكرة.

ويحل فريق الهلال تحت قيادة مدربه الروماني لاورينتو ريجيكامب ضيفًا على ماميلودي صن داونز لحساب الجولة الثالثة في يناير المقبل.