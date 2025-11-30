ثنائية لاوتارو تداوي جراح الإنتر

أعاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان الأول لكرة القدم إلى السكة الصحيحة بقيادته للفوز على مضيفه بيزا 2ـ0، الأحد، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

ودخل فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو اللقاء على خلفية هزيمة في الجولة الماضية أمام جاره اللدود ميلان 0ـ1، ثم أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي ألحق به الخسارة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 1ـ2 بعد أربعة انتصارات متتالية.

لكن بفضل لاوتارو، الذي سجل الهدفين في الشوط الثاني، رافعًا رصيده إلى 6 أهداف في الدوري هذا الموسم و10 في كافة المسابقات، عاد إنتر إلى الانتصارات، وبات خلف جاره ميلان المتصدر بفارق نقطة وعلى المسافة ذاتها من المتصدر السابق روما «27 نقطة أيضًا» الذي يلعب لاحقًا أمام ضيفه نابولي، حامل اللقب، «25 نقطة».