في كأس العرب.. المدرب المحلي اختيار 5 منتخبات

تعتمد خمسةُ منتخباتٍ فقط على المدرب المحلّي في كأس العرب، التي تحتضنها قطر بمشاركةٍ من 16 منتخبًا، تظهر 11 منها تحت قيادة مدرِّبٍ أجنبي.

وتشارك أربعة منتخبات بالصف الثاني، نظرًا لارتباط صفّها الأول بكأس أمم إفريقيا المقبلة، وهي المغرب، ومصر، وتونس، والجزائر. والقيادة الفنية لهذه المنتخبات، إضافةً إلى فلسطين، تحت أيدي مدربين محليين.

قيادة فنية محلية

ويُعوِّل المصريون على خبرة المدرب المخضرم حلمي طولان، ويقود طارق السكتيوي المغرب، ويعتمد الجزائر على مجيد بوقرة. والثلاثة يدرّبون المنتخب الرديف فقط، أما التونسي سامي الطرابلسي فيدير فنيًّا منتخبَي بلاده، الأول والرديف. وتخوض باقي منتخبات البطولة، التي تنطلق الإثنين، مع مدربين أجانب، باستثناء منتخب فلسطين، الذي يقوده أحد أبنائه إيهاب أبو جزر.

الأخضر بالصف الأول

وعلى عكس النسخة الماضية، التي استضافتها قطر نهاية عام 2021، يشارك المنتخب السعودي بالصف الأول، مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي أوكل المهمة العربية قبل أربعة أعوام إلى مساعده ومواطنه لوران بونادي، فقاد الأخير صفًا ثانيًا من اللاعبين.

وثمانيةٌ من المدربين غير المحليين في البطولة أوروبيون، والثلاثةُ الباقون إفريقيان وآسيوي.