إيزاك يعيد ليفربول إلى طريق الانتصارات

سجَّل الدولي السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم، أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، وأسهم في استعادة حامل اللقب توازنه بفوزٍ صعبٍ على مضيفه وست هام يونايتد 2ـ0 ضمن المرحلة الـ 13، الأحد.

ولم يُحرز إيزاك أي هدفٍ في مبارياته الخمس الماضية بالدوري الممتاز منذ انتقاله القياسي البريطاني إلى «الريدز» قادمًا من نيوكاسل يونايتد، في سبتمبر، مقابل 125 مليون جنيه إسترليني «165 مليون دولار».

وأنهى المهاجم السويدي صيامه التهديفي في ملعب لندن بهدفه الثاني فقط في 11 مباراةً بجميع المسابقات مع ليفربول بعد الأول خلال الفوز على ساوثهامبتون، من المستوى الثاني، في كأس الرابطة.

ويدين ليفربول بفوزه، الذي كان في أمسِّ الحاجة إليه، إلى المهاجم الدولي الهولندي كودي جاكبو الذي صنع الهدف الأول لإيزاك في الدقيقة 60، وسجل الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، مُؤمِّنًا الفوز الأول لفريقه في أربع مبارياتٍ بجميع المسابقات.

وبعد غيابه عن فترة ما قبل الموسم بسبب الإصابات، ونقص اللياقة البدنية، نجح إيزاك في هزِّ الشباك بالدوري للمرة الأولى منذ تسجيله هدفًا مع نيوكاسل يونايتد أمام برايتون، مايو الماضي.

وكانت نهاية صيام اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، عن التهديف لمدة عشر مبارياتٍ مع ناديه ومنتخب بلاده بمنزلة بصيص أملٍ لليفربول وسط موسمٍ كئيبٍ.

وكانت الهزيمة المذلَّة أمام أيندهوفن الهولندي 1ـ4 في «أنفيلد» ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، منتصف الأسبوع، الثالثة تواليًا لليفربول بفارق ثلاثة أهدافٍ، أو أكثر بعد خسارتيه أمام مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست بنتيجةٍ واحدةٍ 0ـ3 في الدوري.

ودخل الفريق المباراة على خلفية خسارته تسعًا من مبارياته الـ 12 الأخيرة في مختلف المسابقات، وهي أسوأ سلسلةٍ له منذ موسم 1953ـ1954، بينها ست هزائمَ من أصل سبع مبارياتٍ في الدوري.

وحقق ليفربول فوزه السادس في الدوري فقط الموسم الجاري، ليرتقي إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطةً.

وأبقى الهولندي أرنه سلوت، مدرب الفريق، على الهدَّاف التاريخي للنادي الدولي المصري محمد صلاح على دكة البدلاء في ظل الانتقادات التي واجهها كثيرًا بمنح الفرصة للأخير على الرغم من تراجع مستواه بشكلٍ ملحوظٍ.

وسجل صلاح خمسة أهدافٍ فقط في جميع المسابقات الموسم الجاري، وردَّ سلوت بإجلاسه على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة الموسم الجاري.