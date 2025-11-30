الرمي بالسهام يجذب زوار كأس نادي الصقور

استقطبت فعالية الرمي بالسهام، الأحد، اهتمام الزوار ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس نادي الصقور 2025، التي ينظمها نادي الصقور السعودي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية.

وقدمت الفعالية تجربة ترفيهية وتعليمية، وتشكل أحد أبرز الأنشطة التي تلقى رواجًا واسعًا بين محبّي المغامرة.

ويتيح مسار الرمي بالسهام للزوار خوض تحديات مهارية تحاكي أساليب الصيد التقليدية، عبر استخدام أقواس وأسهم معدّة للتجربة بأعلى معايير الأمان، بإشراف مدربين متخصصين يرافقون المشاركين خطوة بخطوة، إذ تستقبل الفعالية الزوار من عمر سبعة أعوام فأكثر، مما يجعلها نقطة جذب للعائلات والأطفال والشباب الراغبين في تعلُّم مهارات جديدة، وتنمية مهارات التركيز، والاتزان، ودقة التصويب.

وتأتي فعالية الرمي بالسهام ضمن التجارب والأنشطة المصاحبة التي يقدّمها كأس نادي الصقور 2025 لزواره، وتشمل ميدان الرماية، ومنطقة صقار المستقبل للأطفال، وجناح أسلحة الصيد، ومتحف شلايل، إضافة إلى المسرح الذي يشهد عروضًا تراثية يومية وجلسات رواية القصص الشعبية، ومعارض الحرف اليدوية، وغيرها من التجارب خلال الفترة المسائية في مركز الظهران إكسبو.