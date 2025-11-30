تكريم الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

نظّم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الأحد، حفل تكريم الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة، برعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المجمع، وحضور حامد فايز، نائب وزير الثقافة، ونخبة من الباحثين والمهتمين باللغة العربية من داخل السعودية وخارجها.

​وكرّم المجمع الفائزين بالجائزة ضمن فئتي الأفراد والمؤسسات في فروعها الأربعة الرئيسة: «تعليم اللغة العربية وتعلمها، وحوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، وأبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، ونشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية».

وبلغت قيمة الجوائز «1.600.000» ريالٍ سعوديٍّ، إذ نال كل فائز من الفئتين في كل فرع «200.000» ريالٍ سعوديٍّ، إضافةً إلى شهادة تكريم فاخرة، ودرع تذكارية.

وأكد وزير الثقافة على الدعم الذي تحظى به اللغة العربية من قيادتنا الرشيدة في رحلة تعزيز دورها محليًّا وعالميًّا وما رسّخته رؤية السعودية 2030 لدور الثقافة.

وقال إن جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تؤكد أهمية جهود المختصين والخبراء في حفظ الهُوية اللغوية، وتسهم في ترسيخ ثقافتنا بتكريم المتميزين وتحفيز المبادرات، مهنّئًا الفائزين بالجائزة، ومقدِّمًا الشكر لكل من أسهم في خدمة لغتنا الخالدة في جميع الميادين.

وبدروه، قال الدكتور عبد الله الوشمي، الأمين العام للمجمع، إن الجائزة تعبّر عن رسالة المجمع في تحفيز الجهود العلمية والمجتمعية التي تعزز حضور اللغة العربية في الميادين الحديثة، وتُبرز إسهامات الأفراد والمؤسسات في تطوير أدواتها ومناهجها، مؤكدًا أن هذه الجائزة أصبحت منصةً سنويةً تُكرّم العطاء اللغوي المتميز محليًّا ودوليًّا.

والمكُرِّمون الفائزون هم الدكتور الأمريكي محمود البطل من الولايات المتحدة الأمريكية، والجزائري الدكتور أحمد خرصي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

واللبناني الأستاذ الدكتور رمزي منير بعلبكي من الجمهورية اللبنانية، والمصري الأستاذ الدكتور سعد مصلوح، وعن فئة المؤسسات فاز المركز التربوي للغة العربية الإماراتي.

والسوري الدكتور مازن عبد القادر المبارك، وفاز الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب.