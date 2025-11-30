جائزة قطر.. فيرستابن يؤجل حسم اللقب

رفض الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، الاستسلام والتنازل عن اللقب المتوج به في المواسم الأربعة الماضية، فارضًا جولة ختامية حابسة للأنفاس بعد أسبوع في أبوظبي، عقب فوزه بجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 أمام الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، فيما حل زميل الأخير البريطاني المتصدر لاندو نوريس رابعًا، الأحد.

ودخل نوريس الجولة الثالثة والعشرين قبل الأخيرة بإمكانية حسم اللقب في حال إحرازه المركز الأول بغض النظر عن نتيجتي زميله بياستري وفيرستابن، لكن الانتصار كان من نصيب الأخير الذي يخوض سباق أبوظبي الأحد المقبل، وهو على بعد 12 نقطة من البريطاني.

وستكون النهاية «هيتشكوكية» الأحد المقبل في حلبة مرسى ياس لأن أيًا من الثلاثي نوريس وفيرستابن وبياستري الذي انطلق من المركز الأول أمام زميله، قادر على حسم اللقب الذي سيكون الأول لماكلارين على صعيد السائقين منذ 2008 حين أحرزه البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري الحالي.

وستكون المرة الأولى منذ موسم 2010 التي يخوض فيها ثلاثة سائقين الجولة الختامية، وهم يملكون فرصة الفوز باللقب الذي أحرزه قبل 15 عامًا الألماني سيباستيان فيتل «ريد بُل ـ 256 نقطة» أمام الإسباني فرناندو ألونسو «فيراري ـ 252 نقطة» وزميله الأسترالي مارك ويبر «242 نقطة».

وبحلوله رابعًا في اللفة الأخيرة بعد تجاوزه الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، رفع نوريس رصيده إلى 408 نقاط في الصدارة بفارق 12 أمام وصيفه الجديد فيرستابن، و16 أمام زميله بياستري.