تاريخ المطبخ السعودي في «الوليمة »

شهد مهرجان الوليمة للطعام السعودي في نسخته الخامسة، الذي تنظمه هيئة فنون الطهي حتى السبت المقبل في جامعة الملك سعود في الرياض حضورًا لافتًا منذ لحظاته الأولى، حيث استقطبت منطقة التراث وفنون الطهي أنظار الزوار بوصفها إحدى أبرز محطات المهرجان، بما تقدّمه من تجربة حيّة تعكس تنوّع المذاقات السعودية وتستحضر ذاكرة المطبخ المحلي بطابعه الأصيل.

وتضم المنطقة 13 محطة تمثّل مختلف مناطق السعودية، ويُقدَّم فيها عدد من الأطباق الشعبية المعروفة في المدن والقرى، وشهدت المحطات إقبالًا من الزوار منذ وقت مبكر، حيث حرص الكثيرون على تذوّق الأكلات التراثية المرتبطة بكل منطقة، وتشمل أطباق المنطقة الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية والشمالية.

وعبّر العديد من الزوار عن إعجابهم بالطابع التراثي للمنطقة، واصفين التجربة بأنها «رحلة في عمق المطبخ السعودي»، تجمع بين نكهات الماضي وأجوائه الأصيلة.

وأشاد آخرون بطريقة تقديم الأطباق التي أتاحت لهم مشاهدة إعداد الوصفات أمامهم بالأسلوب التقليدي.

وامتد اهتمام الزوار داخل المنطقة إلى الأسواق التراثية المصاحبة، التي قدّمت منتجات سعودية أصيلة تشمل العسل السعودي والمخبوزات وزيت الزيتون والبهارات ومنتجات الألبان والعطور الطبيعية والورد والفل الطائفي، إضافة إلى سلع شعبية تعبّر عن هوية كل منطقة، وشهدت هذه الأسواق إقبالًا من العائلات التي حرصت على اقتناء بعض المنتجات كتذكارات مرتبطة بالموروث الغذائي والثقافي.

ويشهد المهرجان تنظيم جوائز جورماند الدولية التي تجمع ثقافات الطعام من خمس مناطق في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 80 دولة، لتكريم أفضل الكتب والبرامج المعنية بفنون الطهي حول العالم.