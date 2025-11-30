تدريب الأخضر.. كرات ثابتة واستحواذ

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حصةً تدريبيةً مساء الأحد، هي الأولى منذ وصوله إلى قطر للمشاركة في كأس العرب التي تنطلق الإثنين.

وانضم إلى المنتخب، قبل التدريب، لاعبو فريقي الهلال والاتحاد، الذين شاركوا أساسيين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء السبت.

واكتفى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بأداء هؤلاء تمارينَ استرجاعيةٍ داخل النادي الصحي، وتدرَّب باقي عناصر قائمة «الأخضر» على ملاعب التدريب في مجمع «QWSC» الرياضي.

وبدأت الحصة بتمارين استحواذ الكرة، تلاها تناقل الكرة في مربعاتٍ صغيرةٍ، واختُتِمت بمرانٍ على الكرات الثابتة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره العماني، الثلاثاء، في باكورة جولات المجموعة الثانية، التي تضمُّ أيضًا منتخبَي المغرب وجزر القمر.

ويختتم «الصقور الخُضر» التحضيرات للمباراة الأولى بحصةٍ تدريبيةٍ، مساء الاثنين، سيُسمَح لوسائل الإعلام بحضور دقائقها الـ 15 الأولى.

ووصلت بعثة المنتخب إلى الدوحة، السبت، والتحق بها، الأحد، لاعبو الهلال والاتحاد، فأكملوا القائمة المؤلَّفة من 23 لاعبًا. وبدلًا من التدرُّب على المستطيل الأخضر، اكتفى الجهاز الفني باستخدام اللاعبين، مساء السبت، الدرَّاجات الهوائية في منطقة أسباير.

ويدخل رينارد كأس العرب بالصف الأول من اللاعبين، عكسَ النسخة السابقة، ديسمبر 2021، التي لعِبها المنتخب بالصف الثاني، وتحت قيادة الفرنسي لوران بونادي، مساعد المدرب.

وتضمُّ القائمة الحالية نواف العقيدي، وراغد نجار، وعبد الرحمن الصانبي، حراس المرمى، والمدافعين حسان تمبكتي، وجهاد ذكري، وعبد الإله العمري، ووليد الأحمد، والأظهرة نواف بوشل، ومحمد بكر، وعلي مجرشي، ومحمد أبو الشامات، ولاعبي الوسط عبد الله الخيبري، وناصر الدوسري، ومحمد كنو، ومصعب الجوير، ومراد الهوساوي، والأجنحة سالم الدوسري، وأيمن يحيى، وعبد الرحمن العبود، وصالح أبو الشامات، والمهاجمين صالح الشهري، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان.