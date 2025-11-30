الأحمدي متحدثا باسم أكاديمية مهد

أعلنت أكاديمية مهد الرياضية تعيين سالم الأحمدي متحدثًا رسميًا باسم الأكاديمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها الإعلامي وتطوير منهجية التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويعد الأحمدي من الكفاءات البارزة في مجال الإعلام الرياضي، ويمتلك خبرة واسعة في إدارة الاتصال وصياغة الرسائل الإعلامية.

وأكدت الأكاديمية في بيان لها أن هذا التعيين يأتي ضمن جهودها لرفع مستوى الشفافية وتقديم المعلومات بدقة واحترافية، متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأكاديمية مهد هي أكاديمية سعودية للتميز الرياضي تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب وصناعة أجيال من الأبطال والقادة بهدف تمكينهم من تحقيق إنجازات وطنية وإقليمية وعالمية.