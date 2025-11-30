الأهلي يقترح تطبيق «VAR» في أبطال إفريقيا

اقترح النادي الأهلي المصري على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الأحد، 4 إجراءات وصفها بالعاجلة للحد من الانتهاكات التي تشهدها الملاعب وتأمين سلامة كل عناصر اللعبة وتعزيز الروح الطيبة بين الجماهير.

وحدد بطل مصر تلك الإجراءات في الآتي: «تطبيق كافة إجراءات السلامة قبل كل المباريات، اتخاذ خطوات جادة نحو دمج تقينة (VAR) في جميع مباريات دوري الأبطال، إسناد المباريات الجماهيرية إلى حكام النخبة والتطبيق الحاسم للوائح بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص».

وأوضح الأهلي أنه أرسل خطابًا بالمعنى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الخروقات التي حدثت خلال مواجهة الفريق مع مضيفه الجيش الملكي المغربي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، على حسب ما جاء في بيانه المنشور على موقع النادي الرسمي في منصة «إكس».

وشهدت المواجهة مشاحنات بين اللاعبين وإلقاء مجموعة من قوارير المياه من المدرجات على ملعب المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.