«الدرعية للرواية».. 40 ورشة و20 محاضرة و30 متحدثا

اختُتم مهرجان الدرعية للرواية، أحد برامج موسم الدرعية 2025-2026 في حيّ البجيري، الذي مثّل عبر تاريخه منارةً للعلم ومركزًا للثقافة، وجمع المهتمين بالعلم والمعرفة، والشغوفين بالثقافة والتراث.

وقدّم مهرجان الدرعية للرواية على مدى أسبوعين أكثر من 40 ورشة عمل وجلسة حوارية باللغتين العربية والإنجليزية، وما يزيد على 20 محاضرة، وأمسيات مُلهمة، شارك فيها أكثر من 30 متحدثًا من الأدباء والمتخصصين في القصة والسّرد.

وشكّل المهرجان منصّة ثقافية استضافت أبرز الكتّاب والمؤلفين المحليين والعالميين، واستقبلت محبي الأدب والسرد، في تظاهرة احتفت بالرواية والفنون السردية بمختلف أشكالها، وتضمّنت العديد من التجارب التي ربطت بين الإرث الروائي الشفهي العريق وأدوات السرد الحديثة، منطلقة من المكانة التاريخية والثقافية لحيّ البجيري الذي يُمثّل جزءًا مهمًا من الذاكرة الثقافية السعودية.

وشهد مهرجان الدرعية للرواية تفاعلًا واسعًا من الزوّار، الذين وجدوا في الورش التفاعلية والأمسيات الملهمة والمحاضرات والتجارب فرصة للاكتشاف والتصفّح والتفاعل المباشر مع عالم الأدب في أجواء ثقافية مثرية، ووسيلة لمناقشة الاتجاهات الحديثة للربط بين الكتابة والواقع الاجتماعي، وصولًا إلى البحث في الدور الذي تؤديه القصص في قراءة التغيرات وصياغة الرؤى الجديدة حول الأدب والحياة.

وتنوّعت أنشطة المهرجان ما بين تجارب تستكشف الكتابة الذاتية، وتقنيات تبني النصوص القصيرة، وأمسيات ملهمة تستحضر الذاكرة في صياغة القصة، ومجموعة من الطرق الجديدة في صياغة السرد، إلى جانب مساحات تدوين الذكريات، وتجارب السرد المختصر، وزوايا الاكتشاف، ومبادرات التشجيع على القراءة وتبادل الكتب، ضمن فضاء ثقافي يُعزّز الإبداع.