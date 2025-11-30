ديربي التعثر

تعثر فريق تشيلسي الأول لكرة القدم وضيفه أرسنال في صراع المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادلهما 1ـ1 بـ «الديربي اللندني» في قمة لقاءات الجولة الـ 13 من البطولة، الأحد (وكالات)