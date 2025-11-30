الرئيسية / الصورة .. قصة

حسم اللقب يتأجل

2025.11.30 | 11:08 pm
تأجل حسم لقب بطولة العالم للفورمولا 1 إلى الجولة الختامية في أبوظبي، الأحد المقبل، بعد فوز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، بجائزة قطر الكبرى، الأحد. (الوكالات)
