حسم اللقب يتأجل

تأجل حسم لقب بطولة العالم للفورمولا 1 إلى الجولة الختامية في أبوظبي، الأحد المقبل، بعد فوز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، بجائزة قطر الكبرى، الأحد. (الوكالات)