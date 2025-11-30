تجريبيّا.. الفتح يواجه التضامن والاتفاق

يخوض فريق الفتح الأول لكرة القدم مباراتين تجريبيتين خلال فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب 2025 حسبما أفاد النادي الإحسائي، الأحد.

ويلعب «النموذجي» المواجهة التجريبية الأولى أمام التضامن الكويتي في التاسع من ديسمبر المقبل، ومن ثم يواجه الاتفاق في الـ12 منه.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز لاعبيه راحة لمدة سبعة أيام بعد الخسارة من الهلال 1-4، السبت في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يعاودوا التدريبات في السابع من الشهر المقبل.

ويستأنف الفتح مشوار دوري روشن السعودي في الـ20 من ديسمبر المقبل عندما يستقبل ضيفه الأخدود على ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ويحتل الفريق الإحسائي المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتعادلين مقابل 6 هزائم بعد مرور تسعة جولات من الدوري.