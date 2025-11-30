فيديو يشرح خطة رينارد أمام عمان

عقد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأحد، اجتماعًا بلاعبيه من أجل شرح خطط فنية باستخدام تقنية الفيديو بمقر البعثة في الدوحة، العاصمة القطرية، استعدادًا لمواجهة عُمان ضمن الجولة الأولى من كأس العرب، الثلاثاء المقبل، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

والتحق لاعبو الهلال والاتحاد الدوليون بالبعثة في الدوحة، صباح الأحد، ودخلوا المعسكر بعد فراغهم من المشاركة في ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث طبَّقوا خلال الحصة التدريبية برنامجًا استشفائيًّا.

أما بقية اللاعبين، فأجروا تدريبات لياقيةً وتكتيكيةً، استعدادًا لمواجهة عُمان على ملعب المدينة التعليمية في الريان.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب إلى جانب المغرب، وعُمان، وجزر القمر.