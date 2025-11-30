فبراير.. وكلاء «فيني» وباكيتا في الرياض

يزور وفدٌ من وكالة ROC NATION SPORTS، المختصَّة بأعمال عدد من النجوم العالميين على رأسهم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، السعودية، فبراير المقبل، في إطار تحرُّكات لفتح باب المفاوضات مع أندية سعودية حول مجموعة من اللاعبين المرتبطين بها، وفق ما ذكره لـ «الرياضية» تياجو فيرتاس، أحد مسؤولي الوكالة.

وتزايدت خلال الأيام الماضية الأنباء التي تحدَّثت عن اهتمام الهلال والأهلي والنصر والاتحاد بأسماء بارزة من ROC NATION SPORTS، في مقدمتهم «فيني»، الذي أشارت تقاريرُ عالميةٌ إلى أن الأزرق، وحامل لقب «النخبة الآسيوية»، يرصدان له عرضًا ضخمًا، يصل إلى مليار يورو لمدة خمسة أعوام، إضافةً إلى جابرييل مارتينيلي، ولوكاس باكيتا، وماليك فوفانا، هذا مع استمرار الجدل حول مستقبل أندريك، مهاجم الريال، بعد خروجه من حسابات مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

وقال فيرتاس في حديث خاص: «لا أستطيع تحديد مَن سينضم من وكالتنا إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، لكنَّني سأحضر إلى السعودية خلال فبراير لمعرفة طلبات الأندية والتفاوض معها».

وأضاف: «سأزور بعض الأندية للاستماع مباشرةً إلى ما تبحث عنه، وما تحتاج إليه في المرحلة المقبلة».

وعن مستقبل أندريك وإمكانية انتقاله إلى «روشن»، أجاب: «حتى الآن لم تتلقَّ الوكالة أي عروض من أندية في الدوري السعودي بشأن اللاعب».