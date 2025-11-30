«الترجيحية» تخذل أخضر السيدات في غرب آسيا

حرمت ركلات الترجيح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات من بلوغ نهائي بطولة غرب آسيا خلال مباراته أمام نظيره الفلسطيني، ليخسر بنتيجة 3-4 بعد تعادلهما السلبي ضمن الدور نصف النهائي، الأحد.

وغابت الأهداف في الوقت الأصلي من المواجهة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الفلسطيني.

وبذلك، يلتقي أخضر السيدات مع نظيره العراقي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يواجه المنتخب الفلسطيني نظيره الأردني الطامح للقبه السابع في نهائي البطولة.

وتأهل المنتخب الأردني إلى النهائي بعد فوزه على العراق بثلاثية نظيفة.

ودخل الإسباني لويس كورتيس مدرب الأخضر المباراة بتشكيلة ضمت: «منى عبد الرحمن، رغد المخيزن، شروق الهوساوي، فريدة أشرف، سارة الحمد، لانا عبد الرزاق، بسمة نواف، صبأ توفيق، فدوة خالد، البندري مبارك، مرام اليحيا».