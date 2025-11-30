أخضر الريشة ينتزع ذهبية جنوب إفريقيا

حقق عامر محمد ونبيهة شرف، لاعبا المنتخب السعودي، الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط ببطولة جنوب إفريقيا للفريق الأول، الأحد.

وحصد ثنائي الأخضر المركز الأول بعد الانتصار على المنتخب الجنوب إفريقي 2ـ0.

في حين تُوِّجت خديجة لطيف، لاعبة أخضر الريشة، بالميدالية البرونزية في البطولة ذاتها.

من جهةٍ أخرى، حقق نادي ذوي الإعاقة في الرياض جائزة أفضل نادٍ ببطولة السعودية 2025 بعد نيله 16 ميداليةً كأعلى حصيلةٍ في البطولة.