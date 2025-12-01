10 ملايين ريال جوائز كأس الهجن

تنطلق منافسات بطولة كأس وزارة الرياضة للهجن في نسختها الخامسة، الإثنين، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للهجن، على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن، ومع جوائزَ ماليةٍ، تتجاوز عشرة ملايين ريال.

ويتنافس المشاركون في 116 شوطًا، خُصِّص منها 20 لكؤوس وزارة الرياضة، ضمن برنامج الاتحاد للموسم الرياضي 2024ـ2025.

وتبدأ أشواط البطولة، التي تستمر خمسة أيامٍ، غدًا، لفئة «الحقايق»، أولى الفئات المعتمد مشاركتها، وتشتمل على 36 شوطًا، من بينها أربعة أشواطٍ على كؤوس وزارة الرياضة، وتقطع فيها الهجن المشاركة مسافة 144 كيلومترًا بواقع أربعة كيلومتراتٍ لكل شوطٍ.

وخُصِّص اليوم الثاني لفئة «اللقايا»، والثالث لفئة «الجذاع»، فيما سيكون الرابع لفئة «الثنايا»، والخامس والأخير لفئة «الحيل والزمول»، وتبلغ المسافة التي ستقطعها الهجن في البطولة للفئات الخمس 646 كيلومترًا.