كأس نادي الصقور.. تتويج الفائزين في «الملواح»

اختتم كأس نادي الصقور 2025، الأحد، مسابقة الملواح عبر ستة أشواطٍ للنخبة المحليين، نُظِّمت قرب شاطئ نصف القمر في محافظة الخبر، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وبمشاركة 155 صقرًا.

وعلى مدى ثمانية أيامٍ، تنافس الصقَّارون على جوائزَ إجماليةٍ قدرها عشرة ملايين ريال، توزَّعت على المراكز العشرة الأولى من أشواط المسابقة، البالغة 48 شوطًا، لفئات الهواة والمحترفين والمُلَّاك والنخبة.

وبدأت منافسات اليوم الثامن والأخير بشوط شاهين فرخ للنخبة، وفاز بالمركز الأول الصقَّار حمد المري بصقره «ظن» قاطعًا مسافة ميدان الملواح بزمن 14.420 ثانية، فيما فاز بشوط شاهين قرناس للنخبة الصقَّار برغش المنصوري بصقره «SH13» بزمن 14.553.

وفي شوط جير شاهين فرخ للنخبة، عاد الصقَّار برغش المنصوري ليحصد المركز الأول بصقره «GB7» بزمن 13.689 ثانية، وفي شوط جير شاهين قرناس للنخبة، جاء أولًا الصقَّار حميد المنصوري بصقره «حصري» بزمن 13.624.

أما شوط جير تبع فرخ للنخبة، فتصدَّر فيه الصقَّار أمين الملاح المراكز الثلاثة الأولى، وحصد الأول بالصقر «88» بزمن 13.914 ثانية، في حين تربَّع على صدارة شوط جير تبع قرناس للنخبة الصقَّار حميد المنصوري بصقره «195» بزمن 14.237.

يُشار إلى أن كأس نادي الصقور 2025 تتضمَّن فعالياتٍ مصاحبةً متنوِّعةً في مركز الظهران إكسبو، أبرزها ميدان الرماية، ومتحف شلايل، ومنطقة صقَّار المستقبل المخصَّصة للأطفال، وجناح أسلحة الصيد الذي يُنظَّم للمرة الأولى خارج مدينة الرياض، ومنطقة التراث والحرف اليدوية، والعروض الأدائية التراثية.