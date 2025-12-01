الرقابة المالية تغرّم الشباب وضمك 3 ملايين

غرَّمت لجنة الرقابة المالية في رابطة دوري المحترفين نادي الشباب مليونَي ريالٍ، وضمك مليونًا، نظير مخالفتهما بعض أحكام اللائحة المالية لأندية المسابقة والاشتراطات الواجبة على الأندية الواقعة تحت الرقابة النشطة.

وأعلنت الرابطة، عبر موقعها الإلكتروني مساء الأحد، عن إصدار لجنة الرقابة المالية فيها عقوباتٍ على الشباب وضمك بعد مراجعة مستنداتٍ مقدَّمةٍ من كليهما، تخصُّ عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وألزمت اللجنة الشباب بسداد غرامةٍ قدرها مليونا ريالٍ خلال 30 يومًا بحدٍّ أقصى من تاريخ إخطاره بالقرار، الذي قضى بتحذير النادي من تكرار مخالفة أحكام اللائحة المالية لأندية الدوري، وستُشدَّد العقوبة حال التكرار.

وقرَّرت الجهة ذاتها، التي بدأت عملها مع الأندية بنهاية الموسم الماضي، تغريم ضمك مليون ريالٍ، تودع خلال 30 يومًا من صدور القرار، مع تحذيره من أن تكرار مخالفة أحكام اللائحة سيتسبَّب في تشديد العقوبة.

ويجوز للناديين الاستئناف أمام مركز التحكيم، وفق الإجراءات التي تنصُّ عليها لوائح المركز، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في اللائحة المالية للأندية.

وأشار القرار الخاص بالشباب إلى تسبُّب المخالفات المرصودة في وقوع التزاماتٍ ماليةٍ عاليةٍ على النادي للموسمين المقبلين.

وراجعت اللجنة مستندات كل نادٍ، وثبت لها وجود مخالفةٍ لأحكامٍ تتعلَّق بعددٍ من مواد اللائحة المالية الخاصة بعام 2025، وعدم التزام الناديين بواجباتهما المنصوص عليها في اللائحة، ومخالفتهما الاشتراطات الواجبة على الأندية الواقعة تحت الرقابة النشطة من خلال توقيع عقودٍ مع لاعبين قبل الحصول على موافقات إدارة الرقابة المالية.

ونصَّ القرار الخاص بضمك على عدم تقديمه جميع المعلومات المطلوبة للجهات المختصة بتنفيذ أحكام اللائحة بدقةٍ وفي الوقت المحدَّد.

وتتولى لجنة الرقابة المالية في الرابطة تطبيق وتنظيم ومتابعة اللوائح المالية المرتبطة بالنشاط الكروي لأندية الدوري. ومنذ نهاية موسم 24ـ2025، تُطبِّق اللجنة الإجراءات الواردة في اللائحة المالية للأندية، وتعمل، كما أفادت الرابطة، على تعزيز مبادئ الحوكمة المالية الشاملة في الأندية من خلال تطبيق سياساتٍ واضحةٍ، تضمن وفاء الأندية بالتزاماتها المالية بانتظامٍ، بما في ذلك إدارة ومعالجة المستحقات المتأخرة.

وتضع اللائحة المالية الأندية المعرَّضة للمخاطر المالية تحت الرقابة النشطة، التي يترتب عليها الإشراف والتقييم المستمر الذي تنفذه إدارة الرقابة المالية في الرابطة.

ورصد فريق الرقابة المالية عددًا من المخالفات، حسبما أعلنت الرابطة، وتم رفعها إلى اللجنة للنظر فيها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

وبناءً على دراسة المستندات، وإفادات الأطراف المعنية من فريق الرقابة المالية والأندية ذات العلاقة، أصدرت اللجنة قراريها، بما يتَّسق مع اختصاصاتها التنظيمية، ويعزز مبدأ الشفافية والالتزام المالي في أندية الدوري.