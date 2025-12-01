خسارة الصدارة

فقدَ فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم صدارة الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة بعد تعثره بالتعادل 1ـ1 مع مضيفه جيرونا، الأحد (وكالات)