خسارة الصدارة

2025.12.01 | 12:32 am
فقدَ فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم صدارة الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة بعد تعثره بالتعادل 1ـ1 مع مضيفه جيرونا، الأحد (وكالات)
