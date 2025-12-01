نابولي يقهر روما في ديربي الجنوب

حسم فريق نابولي الأول لكرة القدم «ديربي الجنوب» لصالحه بفوزه على مضيفه روما 1ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي. وسجل ديفيد نيريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.

ورفع نابولي رصيده إلى 28 نقطةً في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف ميلان، متصدر الترتيب، الذي فاز على لاتسيو 1ـ0، السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تراجع روما إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطةً بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان الثالث، الذي فاز في وقتٍ سابقٍ على مضيفه بيزا 2ـ0.

وجاء الفوز على روما ليكون بداية سلسلة مبارياتٍ قويةٍ للفريق في الفترة المقبلة، إذ يلتقي، الأربعاء المقبل، كالياري في دور الـ 16 من كأس إيطاليا، ثم يستضيف يوفنتوس في بطولة الدوري، الأحد، ويحلُّ ضيفًا على بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، سيلعب روما مع كالياري في الدوري، الأسبوع المقبل، ثم يواجه سيلتيك الإسكتلندي في الدوري الأوروبي، ويخوض بعدها مواجهتين قويتين أمام كومو ويوفنتوس، 15 و20 ديسمبر، على الترتيب في الدوري.