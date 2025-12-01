آل الشيخ يلتقي أمير قطر

التقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر خلال زيارته إلى الدوحة، الأحد.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن اعتزازه بما يلمسه دائمًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من مشاعر تقدير ومحبة تجاه السعودية وقادتها الكرام والشعب السعودي الكريم.

وأكد المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في منشور على منصة «إكس»، أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ لحظة وصوله تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى ما لمسه من كرم الضيافة وروح الود التي استقبله بها القيادات القطرية، وما تعكسه هذه المظاهر من ترابط عميق بين الشعبين الشقيقين.

وأشار آل الشيخ إلى انطباعاته الإيجابية خلال تجوله في شوارع الدوحة، التي وصفها بلوحة فنية نابضة بالحياة، معبراً عن سعادته الكبيرة لما شاهده من حضور لافت للكفاءات القطرية الشابة في مختلف المواقع، بدءًا من بوابة الطائرة وصولًا إلى مواقع التنظيم خلال منافسات الفورمولا1.

واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالتأكيد على اعتزازه بما يجمع دول الخليج، داعياً الله أن يديم على قادتها وشعوبها العز والخير.