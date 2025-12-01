الرئيسية / الكرة العالمية

جيرونا يعطل الريال.. ويهدي برشلونة الصدارة

الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد يستعد لالتقاط الكرة فيما باولو جازانيجا حارس جيرونا ينقض عليها خلال مواجهة الفريقين ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد (رويترز)
مدريد ـ الألمانية 2025.12.01 | 01:45 am

تعثر فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، للمرة الثالثة على التوالي بالتعادل خارج أرضه أمام جيرونا بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، مساء الأحد.
وأنهى جيرونا الشوط الأول متقدماً بهدف النجم المغربي عز الدين أوناحي عند الدقيقة 45، وأدرك الريال التعادل بهدف كيليان مبابي من ركلة جزاء عند الدقيقة 67.
وتعثر ريال مدريد بتعادل ثالث على التوالي، ليبقى في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، تاركا القمة لمنافسه الأزلي، برشلونة، حامل اللقب، الذي يملك 34 نقطة.
أما جيرونا رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر
وفي مباراة أخرى انتزع فريق إسبانيول ثلاث نقاط ثمينة خارج أرضه بالفوز على سيلتا فيجو 1-0. وأحرز كيكي جارسيا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 86 لينتزع الضيوف فوزًا في توقيت قاتل. وحقق إسبانيول فوزه السابع والثاني على التوالي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس.
أما سيلتا فيجو تلقى خسارته الثانية تواليًا والرابعة في الدوري الموسم الجاري ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.


