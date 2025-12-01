8 وجوه تحت مجهر كأس العرب

تنطلق منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب 2025 الإثنين، في قطر، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا من آسيا وإفريقيا.

وعلى الرغم من غياب العديد من النجوم العالميين، ومشاركة منتخبات شمال إفريقيا الكبرى «مصر والمغرب والجزائر وتونس» بتشكيلات رديفة أو شبه رديفة، فإن البطولة لا تخلو من أسماء قادرة على صنع الفارق وهنا 8 لاعبين ينتظر بروزهم في هذه المسابقة.

عادل بولبينة «الجزائر» حامل اللقب مع «الخضر» في نسخة 2021 يعود إلى الدوحة للدفاع عن الكأس.

الجناح الهجومي/لاعب الوسط المتقدم «22 عامًا» انتقل هذا الموسم إلى الدحيل القطري وسجل 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 17 مباراة فقط، من بينها هاتريك في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الاتحاد. المدرب مجيد بوقرة يعول عليه كثيرًا لقيادة الجيل الشاب نحو اللقب الثاني على التوالي.

فراس شواط «تونس» الهداف التونسي «29 عاما» ، سجل 53 هدفًا في 57 مباراة فقط مع الصفاقسي سابقًا، وبدأ موسمه الجديد مع الإفريقي بـ7 أهداف وتمريرة حاسمة في 13 مباراة.

محمد ربيع حريمات «المغرب»، مايسترو الجيش الملكي المغربي وأحد أفضل لاعبي البطولة المغربية المحلية، ينتظر تألقه هو الآخر في كأس العرب 2025.

برز صاحب الـ31 عامًا، بشكل لافت مع منتخب المحليين المغربي في كأس إفريقيا 2024، حين توج رديف أسود الأطلس باللقب، كما سجل حريمات هدفين في تلك النسخة.

صالح أبو الشامات «السعودية» جناح الأهلي والمنتخب الأول بقيادة هيرفي رينارد، تألق لافت في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 «هدفان وتمريرة في 7 مباريات».

ويُنتظر من أبو الشامات «23 عامًا» أن يكون السلاح السري للأخضر في سعيه للقب العربي الثالث.

علي علوان «الأردن»الجناح المتألق الذي قاد «النشامى» للتأهل المباشر إلى مونديال 2026 بهاتريك تاريخي أمام عُمان. ومع غموض مشاركة يزن النعيمات بسبب الإصابة، سيكون علوان «25 عامًا» النجم الأول للمنتخب الأردني في البطولة.

همام الأمين «قطر»، اسم آخر في تشكيلة العنابي تحت قيادة الإسباني جولين لوبيتيني، ظهير أيسر فريق الدحيل الذي أثبت نفسه في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الجاري مع ناديه، لذلك فإن ابن الـ26 عامًا يريد وضع بصمته أيضًا مع منتخب قطر في كأس العرب.

سلطان عادل الأميري «الإمارات»، موهبة جديدة في كرة القدم الإماراتية، إذ أثبت صاحب الـ21 ربيعًا نفسه في الآونة الأخيرة محليًا ودوليًا، ليشارك باستمرار تحت قيادة الروماني كوزمين أولاريو مدرب الأبيض، كما أنه سجل 8 أهداف في 16 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

مصطفى عادل الشهير بـ «ميسي»، يوجد ضمن قائمة حلمي طولان، مدرب المنتخب المصري الرديف، بعد تقديم لاعب الوسط البالغ من العمر «24 عامًا» مستويات جيدة في الدوري، مع تسجيله هدفين وصناعته هدفًا في 11 مباراة مع فريقه زد.