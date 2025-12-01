الثلاثاء.. ريد بول يكشف تشكيل 2026

كشف لوران ميكيس، الرئيس التنفيذي ومدير فريق ريد بول، المنافس ضمن سباقات «فورمولا 1»، عن موعد إعلان التشكيل الرسمي لسائقيه الخاص بعام 2026.

وقال ميكيس، خلال تصريحات صحافية، بعد جائزة قطر الكُبرى المتوّج فيها الهولندي ماكس فيرستابن، نجم ريد بول :«سنعلن الثلاثاء عن تشكيلة السائقين، نثق في أن ذلك لن يؤثر على تركيزنا في سباق أبوظبي».

وحسبما أوضحته عدد من التقارير الإعلامية، يبدو أن يوكي تسونودا في طريقه لفقد مقعده في فريق رد بول، ومن المتوقع أن يحل الفرنسي إسحاق حجار، الذي قدم موسمًا قويًا مع فريق «ريسنج بولز»، محل تسونودا إلى جوار فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، ما سيسهم بترك مقعدين شاغرين في فريق «ريسنج بولز»، إذ يشغل أحدهما حاليًا النيوزيلندي ليام لاوسون، بينما يتنافس كل من تسونودا، والبريطاني-السويدي أرفيد ليندبلاد المنافس في فورمولا 2 على المقعد الآخر.

وأشار ميكيس إلى إمكانية لعب تسونودا دورًا في حسم اللقب إذا استطاع أن يُنهي سباق أبوظبي في مراكز بين فيرستابن وثنائي مكلارين، مضيفًا :«الأمر في غاية الأهمية، قد يُحسم في اللحظة الأخيرة، لذلك سيكون من المهم للغاية أن يقدم أقصى ما لديه».

ولا يزال فيرستابن ينافس على لقبه الخامس تواليًا بعد فوزه في حلبة «لوسيل الدولية» الأحد، فيما احتل تسونودا المركز العاشر.