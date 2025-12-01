49 لاعبا يمثلون السعودية في البارالمبية الآسيوية

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الإثنين، مشاركة «فريق السعودية» في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري.

وبحسب ما نشره حساب اللجنة في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة يمثل السعودية في الدورة، 49 لاعبًا ولاعبة، في 8 رياضات بارالمبية، هي: ألعاب القوى، السباحة، رفع الأثقال، البوتشيا، كرة الهدف، التايكوندو، كرة السلة 3×3، كرة الطاولة.

وينطلق الثلاثاء المعسكر الإعدادي للدورة الآسيوية البارالمبية، في مدينة الشارقة الإماراتية، لمدة أسبوع بمشاركة جميع اللاعبين واللاعبات، بهدف رفع الجاهزية الفنية واللياقية لمنافسات الدورة.

يذكر أن السعودية حققت خمس ميداليات «1 ذهبية، 1 فضية، 3 برونزيات» في النسخة الثانية من الدورة «كوالالمبور2013»، و16 ميدالية «10 ذهبيات، 3 فضيات، 3 برونزيات» في «دبي 2017»، و19 ميدالية «3 ذهبيات، 7 فضيات، 9 برونزيات» في البحرين 2021.