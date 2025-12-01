12 ديسمبر.. الأهلي يواجه الرجاء في جدة

اتفقت إدارة النادي الأهلي، مع نظيرتها في الرجاء المغربي، على لعب مواجهة تجريبية للفريق الأول لكرة القدم في مدينة جدة 12 ديسمبر الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الملعب الذي سيستضيف هذه المباراة يحدد لاحقًا.

وبيّن المصدر أن إدارة القطب الجداوي، بدأت تبحث عن مواجهة ثانية، تحسبًا لتأجيل الجولة «العاشرة» من دوري روشن السعودي، حال تأهل الأخضر إلى الأدوار الإقصائية من البطولة التي تنظم خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ويحتل فريق الأهلي المرتبة الرابعة في دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، ويقف على المرتبة الرابعة أيضًا في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 10 نقاط، ويواجه الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في فبراير المقبل.