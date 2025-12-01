فوك يدعم استضافة «يورو 2029»

وصف كريستيان فوك، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم للسيدات، ألمانيا «بالمضيفة الرائعة» لبطولة أمم أوروبا قبل قرار «يويفا» المتوقع صدوره الأربعاء المقبل، بشأن تحديد الدولة المنظمة.

وقال فوك على هامش مواجهة بلاده أمام إسبانيا في إياب الدور النهائي لدوري الأمم الأوروبية للسيدات، :«لدينا الملاعب ولدينا الجماهير، يمكننا أن نثير حماس المشجعين بأسلوب لعبنا، وأتمنى أن يستمر هذا لفترة طويلة».

وأعرب فوك عن أمله في أن يكون الاتحاد الأوروبي قد لاحظ الأجواء الاستثنائية التي سادت المباريات الأخيرة للمنتخب الألماني على أرضه، مؤكدًا أن الحصول على حقوق الاستضافة سيعني الكثير لكرة القدم النسائية في ألمانيا.

كما أشارت فرانسيسكا كيت، مدافع المنتخب الألماني، إلى أن اللعب في بطولة تُنظم على أرضها هو حلم كل لاعبة، مضيفة :«لدينا أفضل الظروف الممكنة في ألمانيا، لدينا ملاعب جميلة وكبيرة والكثير من المشجعين».

ويعلن «يويفا» عن الدولة المضيفة ليورو 2029 للسيدات خلال اجتماعه الأربعاء، علمًا بأن المرشحين الآخرين لاستضافة البطولة هما بولندا، وعرض مشترك مقدم من الدنمارك والسويد.

وتهدف ألمانيا إلى استضافة يورو 2029 للسيدات في ثماني مدن هي، كولونيا، دورتموند، دوسلدورف، فرانكفورت، هانوفر، لايبزج، ميونيخ، وفولفسبوج.

وسبق لألمانيا استضافة كأس أمم أوروبا للسيدات عام 1989، عندما كانت تنظم بنظام الأربعة الكبار، ومرة أخرى عام 2001، بمشاركة ثمانية فرق، بينما تضم البطولة حاليًا 16 فريقًا.