المرة الثانية.. فيرستابن يستغل أخطاء ماكلارين

استفاد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول للسباق الثاني تواليًا، من سوء إدارة فريق ماكلارين كي ينعش آماله بإحراز لقب بطولة العالم للفورمولا 1 للمرة الخامسة تواليًا، بعدما كان على بعد 104 نقاط من الصدارة في نهاية الصيف.

فقبل أسبوع، في جائزة لاس فيجاس، اعتقد البريطاني لاندو نوريس أن حصوله على المركز الثاني شرع الباب أمامه تمامًا للفوز باللقب، لكن فريق ماكلارين صُعِقَ بعد السباق بقرار شطب نتيجتي سائقيه بسبب مخالفة فنية.

ففي أعقاب السباق الذي فاز به فيرستابن مقلصًا الفارق الذي يفصله عن نوريس إلى 24 نقطة قبل جولتين على الختام، كشفت الفحوصات المعتادة أن الفريق البريطاني انتهك القواعد المتعلقة بتآكل اللوح الخشبي تحت كل من سيارتيه.

وتبين أن سيارتي نوريس والأسترالي أوسكار بياستري أظهرتا تآكلا يتجاوز السماكة الدنيا في القسم الخلفي من اللوح الخشبي، ما أدى إلى خسارتيهما نقاط المركزين الثاني والرابع.

اعتذر الفريق لسائقيه وبدا أنه تعلم الدرس، لكنه عاد وكلفهما الكثير من النقاط، الأحد، في قطر وحتى إمكانية حسم اللقب لصالح نوريس نتيجة قراره بإبقائهما على الحلبة وعدم استبدال الإطارات بعد دخول سيارة الأمان في اللفة السابعة، خلافًا لجميع السائقين الآخرين.

ودخل نوريس الجولة الثالثة والعشرين قبل الأخيرة مع إمكانية حسم اللقب في حال إحرازه المركز الأول بغض النظر عن نتيجتي زميله بياستري وفيرستابن، لكن الانتصار كان من نصيب الأخير الذي يخوض سباق أبوظبي الأحد المقبل وهو على بعد 12 نقطة من البريطاني بعدما حل الأخير رابعًا وزميله الأسترالي ثانيًا.

وبدا نوريس محبطًا بطبيعة الحال، قائلًا «كان بإمكاننا القيام بالعديد من الأمور بطريقة مختلفة، لكننا لم نفعل، واعتقدنا أننا نتخذ القرار الصحيح... لم يكن».