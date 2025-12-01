دبا وعجمان يختبران الأخدود

يخوض فريق الأخدود الأول لكرة القدم، مواجهتين تجريبيتين خلال معسكره الإعدادي في الإمارات، وفق حساب النادي الرسمي على منصة «إكس»، الإثنين.

ويلعب الأخدود أولى مواجهاته التجريبية في السادس من ديسمبر الجاري أمام دبا الإماراتي، على أن يختتم المعسكر بلقاء ضد عجمان في الثالث عشر من الشهر ذاته، ومن ثم يعود إلى نجران بعد نهاية المباراة مباشرة.

ودشن الأخدود صباح الإثنين، أول تدريباته في المعسكر الذي تحتضنه عجمان، إذ كثف البرتغالي باولو سيرجيو مدرب الفريق، من الحصص اللياقية، وطبق بعض الطرق الفنية.

ويحتل الأخدود المرتبة الـ 15 في دوري روشن السعودي، برصيد 5 نقاط حققها من فوز واحد وتعادلين و6 هزائم، فيما ودع مسابقة كأس الملك بعد الخسارة في ثمن النهائي أمام الهلال 0ـ1.