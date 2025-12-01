أخضر الملاكمة يشارك في بطولة العالم

يشارك المنتخب السعودي للملاكمة في النسخة الـ23 من بطولة العالم في دبي، بإشراف الاتحاد الدولي للملاكمة «IBA»، وبجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الإثنين، تنطلق فعاليات البطولة رسميًا مساء الثلاثاء، مع حفل افتتاح عالمي في ملعب سوق دبي الحرة، الواقع بمنطقة القرهود، ويتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ 54.

وقال عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة :«هذه البطولة ليست مجرد جوائز مالية، بل رسالة تقدير لكل ملاكم ومدرب واتحاد وطني، دبي ستكون عاصمة الملاكمة العالمية في ديسمبر، حيث يتنافس الجميع على فرص تُغيّر حياتهم، والاتحاد الدولي ملتزم بحماية الرياضيين وخلق بيئة عادلة لهم».

كما أكد كريس روبرتس، الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، أن البطولة في دبي تُمثل احتفالًا بالملاكمة بجميع أشكالها، وليس مجرد منافسة رياضية.

ويُعقد الاجتماع الفني وسحب القرعة قبل الافتتاح، بمشاركة المنتخبات المتنافسة في 13 فئة وزن رئيسة.

ووفق برنامج البطولة، تُلعب الأدوار التأهيلية من 3 إلى 11 ديسمبر الجاري، على أن يشهد 13 من الشهر ذاته، تنظيم النزالات النهائية لكل فئة، إلى جانب اجتماعات «كونجرس 2025» التابع للاتحاد الدولي للملاكمة.

وفي تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للملاكمة، وُصفت البطولة بأنها مهرجان عالمي حيّ يستمر لمدة أسبوعين، يجمع أبرز الملاكمين من مختلف القارات، ويتنافسون على جوائز مالية تصل إلى 300 ألف دولار للفائز بالمركز الأول في كل فئة، لتكون أغلى نسخة في تاريخ الرياضة.