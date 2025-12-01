النصر.. كومان يظهر في تجربة الوحدة

أنهى الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، برنامجه التأهيلي، وبات جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، خلال المعسكر الخارجي المقرر في أبوظبي العاصمة الإماراتية من 7 إلى 11 ديسمبر الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس، سيمنح كومان فرصة المشاركة للاطمئنان على حالته الصحية، في تجريبية الوحدة الإماراتي، قبل استئناف المسابقات المحلية.

وكان الجناح الفرنسي، واصل تنفيذ برنامج تأهيله من إصابته الأخيرة في عضلة الفخذ الخلفية التي تعرض لها أمام نيوم، قبل فترة التوقف.

إلى ذلك، يخضع عبد الملك الجابر، وسامي النجعي خلال معسكر الإمارات للتقييم لحالتهما البدنية، على أن يصبحا جاهزين للمشاركة في نهايته.

ودخل الجابر في برنامج تأهيلي طويل، بعد إصابته في غضروف الركبة خلال يوليو الماضي في المعسكر الإعدادي الخارجي، فيما عاد النجعي للركض من جديد بعد أن غيّبته إصابة الرباط الصليبي الموسم الماضي.

وتتوقف المنافسات المحلية 28 يومًا، على أن يعود الفريق لخوض مبارياته المحلية بلقاء النجمة في الجولة العاشرة من الدوري 21 ديسمبر الجاري.