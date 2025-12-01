رينارد: قائمتي الأفضل.. وأتمنى فرنسا

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإثنين، على أهمية المواجهة الافتتاحية أمام عُمان الثلاثاء في مستهل المشوار، في بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر المركز الإعلامي للحديث عن المواجهة الافتتاحية في البطولة:«إن بطولة كأس العرب مهمة لإعداد الأخضر قبل المشاركة في كأس العالم 2026، ونحن نشارك بأفضل العناصر، لتقديم أفضل أداء والوصول إلى أبعد نقطة نحو اللقب».

وعن قرعة كأس العالم المقررة بعد 4 أيام قال:« سنرى ما سيحدث، ليس لدينا أي اختيارات والقرعة ستكون صعبة، ربما من الجيد مواجهة منتخب بلادي فرنسا، لكن علينا أن نستعد بشكل جيد».

ولفت رينارد إلى أن بطولة كأس العرب ستكون مهمة للتعرف بشكل أكبر على مختلف العناصر لاسيما وأنه سيكون متاحًا خلال فترة توقف دولي واحدة قبل كأس العالم ما يجعل هذه البطولة فرصة للتعرف على أفضل العناصر القادرة على الظهور بشكل جيد في المونديال».

وشدد رينارد على أهمية الفوز في المباراتين أمام عُمان وجزر القمر قبل مواجهة المغرب، مشيرًا إلى احترامه لجميع منتخبات المجموعة وضرورة بذل كل الجهد في كل مباراة وأنه من الضروري أن يكون تفكيره حاليًا منصبًا على المباراة الأولى، ثم مواجهة جزر القمر قبل التفكير في المغرب».