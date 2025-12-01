«الصقور» يُنهي توثيق الملكية وتصحيح الأوضاع

أعلن نادي الصقور السعودي، ختام مشروع «تصحيح أوضاع الصقور وتوثيق ملكياتها» الذي نفذه على مدى أشهر، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، قُدم المشروع بمقر النادي في ملهم، إضافة إلى جولات ميدانية عبر ثماني محطات رئيسة خصصت لاستقبال الصقارين في عددٍ من مناطق السعودية، ويأتي ذلك تتويجًا لجهود واسعة هدفت إلى تقريب الخدمة لملاك الصقور، وتمكينهم من الاستفادة من الفترة التصحيحية، وتعزيز الامتثال للأنظمة البيئية، وحماية الموروث الثقافي المرتبط بالصقارة، وضمان سلامة الأنواع.

ونفّذ النادي جولاته الميدانية من خلال محطات رئيسة مُجهزة بالتعاون مع مراكز ومستشفيات الصقور، ما أتاح للصقارين استكمال إجراءات التوثيق بمرونة، وأسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأثمرت أعمال المشروع عن رفع مستوى الوعي بأهمية توثيق الملكيات وضمان سلامة البيانات، وتعزيز الحوكمة في قطاع الصقور من خلال تحديث السجلات الوطنية الخاصة بالأنواع، إضافة إلى حفظ الحقوق، ودعم استدامة الممارسات المرتبطة بهذا الموروث الوطني العريق.

ويستعد نادي الصقور السعودي للبناء على ما تحقق عبر الانتقال إلى المرحلة التالية من التطوير، التي تركز على تعزيز دقة البيانات، وتحسين الخدمات الرقمية، وإعداد سياسات تنظيمية أكثر تكاملًا تعتمد على الملكيات الموثقة، إلى جانب رفع جاهزية الفرق التشغيلية لمواسم الصقور المقبلة، بما يضمن استمرار تحسين جودة الخدمات في القطاع.