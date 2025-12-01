جزر القمر.. «نكاندو» ومفاجأة بالصف الثاني

مجموعة جزر ساحرة تقع على ساحل المحيط الهندي، بالقرب من مدغشقر وموزمبيق، أيضًا تنزانيا وسيشل.

تعد «جزر القمر» ثالث أصغر دولة إفريقية من حيث المساحة، وتتكون من 4 جزر رئيسة هي: موالي، أنزواني، ماهوري، وإنجزيجي، إضافة إلى عديد الجزر الصغيرة في الحجم والمساحة.

وارتبطت جزر القمر بالعرب قديمًا بسبب التجارة والسفر عبر البحار، حيث دخلت اللغة العربية وانتشر الإسلام بين شعبها، قبل أن تنضم رسميًا إلى جامعة الدول العربية عام 1983، أي بعد 18 عامًا من استقلالها الذي جاء بعد إنهاء الاستعمار الفرنسي رسميًا عام 1975.

وتنتشر اللغة العربية بين سكان جزر القمر إضافة إلى القمرية وهي لغة ساحلية، كما يتأثر السكان هناك بالثقافة الإفريقية في الملبس والمعيشة، حيث يرتدي الرجال قميصًا أبيض طويلًا يعرف بـ«نكاندو» وقبعة تسمى «كوفيا»، علمًا بأن عدد السكان يصل إلى 884 ألف نسمة فقط، وفقًا لآخر تحديث عام 2024.

وبعيدًا عن التاريخ والثقافات، كتب منتخب جزر القمر الأول لكرة القدم التاريخ بعد تأهله الرسمي إلى نهائيات كأس العرب 2025، بإقصائه اليمن في التصفيات بعد الفوز بركلات الترجيح ليلعب في مجموعة الأخضر والمغرب وعُمان.

وتأسس اتحاد جزر القمر لكرة القدم عام 1979 إلا أنه انضم إلى الاتحاد الإفريقي «كاف» عام 2003، قبل أن يدخل سجلات الاتحاد الدولي عام 2005، كما أنه يوجد حاليًا في التصنيف رقم 108 وفق «فيفا».

ولعب منتخب جزر القمر أولى مبارياته في دورة ألعاب جزر المحيط الهندي عام 1979، حيث خسر مباراته الأولى أمام موروشيوس بنتيجة 0-3، قبل أن يشارك بعدها بشكل منتظم في المباريات التجريبية.

وبدأت انتفاضة جزر القمر كرويًا منذ عام 2015، حين تجاوز المنتخب للمرة الأولى الدور الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعد الفوز على ليسوتو بفارق الأهداف، لتتحسن النتائج بشكل واضح على الرغم من عدم تأهل الفريق بعدها إلى المونديال.

ونجح منتخب جزر القمر في التأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، بعد الفوز على توجو بنتيجة 1ـ0 في التصفيات.

وحققت جزر القمر إحدى أكبر مفاجآت كأس إفريقيا، بعد فوزها على غانا بنتيجة 3-2 في مرحلة المجموعات، ليتأهل إلى دور الـ16 ضمن أفضل منتخبات المركز الثالث، على الرغم من خسارته أمام المغرب والجابون في الدور الأول.

وكاد أن يحقق منتخب جزر القمر المفاجأة في دور الـ16 أمام منتخب الكاميرون، إلا أن الفريق خسر بصعوبة بالغة بنتيجة 1-2، ليكتب تاريخًا مميزًا في مشاركته الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا، علمًا بأنه تأهل أيضًا إلى نسخة 2025، بعد تصدره مجموعته في التصفيات التي ضمت أيضًا فرق تونس، جامبيا، ومدغشقر، بـ 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات دون أي خسارة، وفي بطولة كأس العرب 2025، يقود منتخب جزر القمر المدرب حمادة جامباي، وهو الرجل الذي ولد في جزر القمر قبل أن يحترف في فرنسا مع أندية مارسيليا، تولوز، وسيدان، ويقدم مستويات جيدة في الملاعب الفرنسية خلال الفترة من 1993 وحتى 2005، حيث تألق كظهير أيمن دفاعي.

وعلى الرغم من أنه لعب لصالح منتخب مدغشقر على المستوى الدولي، إلا أنه عاد إلى بلاده جزر القمر بعد اعتزاله، من أجل تولي تدريب المنتخب منذ عام 2024.

ويقود جامباي فريق جزر القمر في بطولة كأس العرب فقط، بعد أن عمل مع ستيفانو كوزين، مدرب المنتخب الأول الذي سيقود المنتخب الرئيس في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويوجد المدرب الكندي كوزين مع جزر القمر في كأس إفريقيا، فيما قرر الاتحاد القمري تولي حمادة جامباي قيادة الفريق الثاني الذي سيشارك في بطولة كأس العرب 2025، بسبب ضيق الوقت بين البطولتين.

وأعلن جامباي قائمة منتخب جزر القمر في كأس العرب، والتي ضمت عددًا من العناصر التي نجحت في الآونة الأخيرة، على رأسها حارس المرمى عادل أنزيماتي، الذي نجح في التصدي لركلتي ترجيح أمام اليمن، ليضمن فوز بلاده وتأهلهم إلى النهائيات في قطر.

ويحترف أنزيماتي في صفوف فريق أرارات يريفان الأرميني، كما أنه سيكون الحارس الأول لمنتخب جزر القمر في كأس العرب، كما تضم تشكيلة جزر القمر المهاجم أمير زايد، والذي يعد أفضل العناصر الهجومية في التشكيلة.

ويلعب زايد في مركز الجناح الأيسر، كما يحترف في صفوف نادي إستر بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، علمًا بأنه سجل 3 أهداف وصنع هدفًا مع فريقه الموسم الجاري، كما أنه سجل هدفين في شباك اليمن خلال المباراة الأخيرة.

وإلى جانب أنزيماتي وزايد، يوجد أيضًا الجناح الأيمن حسين زكوني، لاعب نادي شاتورو في دوري الدرجة الثانية في فرنسا، إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفين مع ناديه، كما أنه لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده منذ عام 2020، إضافة إلى لاعب الوسط المتألق زاينو محمد، لاعب فريق روسيت في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، والذي شارك في 11 مباراة الموسم الجاري مع ناديه، كما أنه يوجد كلاعب وسط دفاعي في تشكيلة جزر القمر.

وخلت قائمة منتخب جزر القمر في كأس العرب من بعض الأسماء المعروفة مثل فايز سليماني لاعب فريق قطر القطري، وميزياني ماوليدا مهاجم الخلود، بسبب مشاركة الثنائي في كأس أمم إفريقيا 2025 مع المنتخب الرئيس.