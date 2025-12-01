التحقيق في قضية لاعب هدد الحكم بالقتل

فتح اتحاد كرة القدم في ولاية بافاريا الألمانية تحقيقًا واسعًا في حادثة صادمة شهدتها إحدى مباريات الفئات السنية، بعدما وجه لاعب يبلغ 12 عامًا تهديدًا بالقتل لحكم في العمر نفسه، خلال مواجهة على مستوى المدارس.

وقال كريستوف كيرن رئيس اتحاد ولاية بافاريا، في تصريحات لقناة «بايريشر روندفنك» «إن القضية محل متابعة دقيقة، مشيرًا إلى حساسية الموقف لأن الطرفين ما زالا طفلين».

وأضاف كيرن: «المسألة لا تتعلق فقط بقرارات المحكمة الرياضية، فنحن نتعامل مع حدث يفرض مسؤولية تربوية ونفسية أيضًا».

ووفقًا لبيانات الاتحاد، تم إيقاف اللاعب والحكم مؤقتًا، بشكل فوري بعد التهديد الذي قال فيه اللاعب للحكم «نحن في المدرسة نفسها. لا تختبئ يوم الإثنين، ستكون ميتًا بعد اليوم الدراسي».

وسجل اتحاد بافاريا خلال الموسم الماضي 80 واقعة عنف في 200 ألف مباراة، وهو معدل ثابت خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن كيرن يرى أن التغطية الإعلامية الواسعة تخلق انطباعًا بزيادة هذه الحوادث.