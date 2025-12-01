المالك يترأس الشباب حتى الانتخابات

كلّفت وزارة الرياضة، الإثنين، عبد العزيز بن فهد المالك برئاسة نادي الشباب، وعيَّنته على رأس مجلس إدارة مؤقت يؤدي مهامه حتى انتخاب مجلس جديد.

وحسبما أعلن النادي، أنهت الوزارة تكليف المجلس المؤقت، الذي يترأسه خليف الهويشان، وسمَّت مجلسًا جديدًا مؤقتًا يترأسه المالك، ويضمّ في عضويته نواف البسام، نائبًا للرئيس، وطلال الرميان، وسعود بن منصور المالك، وبدر الخميس.

وبدأ المجلس السابق عمله في 16 يوليو الماضي، وانتهت مهمته قبل مرور خمسة أشهر على تكليفه.

والرئيس الجديد عضوٌ ذهبي في النادي العاصمي، وآخر تجديد لعضويته يعود إلى أغسطس الماضي.

وحقق فريق الشباب الأول لكرة القدم فوزًا وحيدًا في دوري روشن السعودي، جامعًا ثماني نقاط بعد تسع جولات، فيما ودّع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الثمانية، بالخسارة 1ـ4 من الاتحاد، السبت في جدة.

ويخوض «الليوث» الموسم تحت القيادة الفنية للإسباني إيمانول ألجواسيل، الذي وقّع عقده الصيف الماضي.

وانتُخِب محمد المنجم رئيسًا لمجلس إدارة الشباب في سبتمبر 2023، لكنه أعلن في يونيو الماضي عن تقديمه استقالته.