خربين يحيي ذكرى الهدف التاريخي

أعاد عمر خربين، مهاجم المنتخب السوري الأول لكرة القدم، واقعة تاريخية، بافتتاحه السجل التهديفي للنسخة الـ 11 من كأس العرب، الإثنين أمام تونس، ضمن باكورة جولات المجموعة الأولى، على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وسجَّل خربين هدفه في الدقيقة 48 من ركلة حرة مباشرة أسكنها شباك أيمن دحمان، حارس مرمى المنتخب التونسي.

وقبل 62 عامًا، جاء أول أهداف كأس العرب تاريخيًا بتوقيع سوري أيضًا لأفيديس كافلاكيان في مرمى الأردن، خلال المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى، التي استضافها لبنان بين مارس وأبريل 1963.

وفاز السوريون في تلك المباراة برباعية أحرز منها كافلاكيان هدفين، أحدهما الافتتاحي.

واستدعي خربين، الذي يلعب لفريق الوحدة الإماراتي، إلى البطولة للمرة الأولى، بعدما غاب عن قائمة بلاده في النسخة السابقة عام 2021.